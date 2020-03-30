На украинской границе нет очередей, зафиксирован самый низкий пассажиропоток за последнее время, - Госпогранслужба

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За прошедшие сутки сотрудники Госпогранслужбы Украины осуществили меньше 14 тыс. пропускных операций. Это самое низкое значение коэффициента пересечений границы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Всего в Украину въехало около 9 тыс. человек, большинство из них - почти 7,5 тыс. человек - наши соотечественники, вернувшиеся из-за границы. Около 5 тыс. человек, среди которых 1,6 тыс. иностранцев, оформили на выезд из Украины.

На сегодняшнее утро на границе нет ни очередей лиц, путешествующих собственным транспортом, ни тех, кто прибыл к пунктам пропуска пешком.

Среди украинцев, которые 29 марта вернулись из-за границы, более 2 тысяч человек прибыли без собственного транспорта. Для перевозки пеших путешественников при содействии Госпогранслужбы Украины привлекались транспортные средства предоставленые местными властями и ГСЧС.

Всем лицам, которые прибыли в Украину в установленном порядке оформлялись информативные согласия о самоизоляции и предоставлялись соответствующие памятки.

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