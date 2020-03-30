На внеочередном заседании Рады по болезни могут отсутствовать около 15 "слуг народа", - нардеп Арахамия

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Во фракции "Слуга народа" около 15 человек могут отсутствовать на внеочередном пленарном заседании парламента по состоянию здоровья, заявляет глава фракции Давид Арахамия.

"По состоянию на вчера было где-то 15 человек, но не больных коронавирусом, к счастью. Это те, кто чувствует себя плохо. То есть посмотрим, вы будете видеть это", - сказал Арахамия журналистам перед согласительным советом руководителей фракций и групп парламента в понедельник, отвечая на вопрос, сколько народных депутатов из фракции "Слуга народа" болеют, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о проведении внеочередного заседания парламента в понедельник, 30 марта, в 14.00.

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