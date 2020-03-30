Отопительный сезон в Киеве может закончиться уже в конце этой недели, - Кличко

951

Если прогноз погоды не изменится и среднесуточная температура будет не ниже 8°C, то отопительный сезон в столице может закончиться уже в конце этой недели.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, отвечая на вопрос, полученные от СМИ.

"По нормативам, мы можем выключать отопление, когда среднесуточная температура - не ниже плюс 8 градусов по Цельсию. До четверга у нас ночью, по прогнозу, пока минусовая температура. А дальше - уже должно потеплеть. Если прогноз не изменится, в конце этой недели мы будем завершать отопительный сезон в городе", - сказал Кличко.

Он напомнил, что школы, детсады и некоторые административные учреждения в столице уже выключили от отопления раньше.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве выявили 20 новых случаев COVID-19, всего подтверждены 102 случая, - Кличко