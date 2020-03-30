49 случаев COVID-19 подтверждены в Киевской области, 2 из них летальные: подозрение на заражение имеет 31 человек, - ОГА

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Из 49 официально подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 в Киевской области по состоянию на утро 30 марта 17 приходятся на жителей Обуховского района, в их числе один ребенок, единственный заболевший в области.

Как сообщается на сайте Киевской облгосадминистрации, в Обухове, который является городом областного подчинения и не входит в состав Обуховского района, зарегистрировано два случая коронавирусной болезни, столько же – в Ирпене, передает Цензор.НЕТ.

Еще девять зарегистрированных случаев приходится на Киево-Святошинский район, который, как и Обуховский, непосредственно граничит с Киевом, четыре – на Борисполь и по три – на Бровары (непосредственно граничит с Киевом) и Белую Церковь (крупнейший город Киевской области).

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По одному случаю заболевания COVID-19 зарегистрировано в Бориспольском, Васильковском, Белоцерковском, Броварском, Ставищенском и Макаровском районах, в Буче областного подчинения, а также в пгт Гостомель и Ворзель Ирпенского горсовета.

Из этого общего числа случаев два – летальные: умерли 49-летний житель Макаровского района и 47-летний житель Белой Церкви.

На стационарное лечение, по данным ОГА, направлены 20 чел., на амбулаторном лечении (самоизоляции) оставлены 29.

Подозрение на коронавирус имеет 31 житель Обуховского района, 30 - Киево-Святошинского, 28 - Ирпеня, 23 – Броварского района, 13 – Бориспольского, восемь – Вышгородского, шесть – Макаровского, три – Фастовского района, два – Белой Церкви и по одному – Барышевского, Васильковского и Бородянского районов, а также пгт Ворзель. Установлено медицинское наблюдение за 511 контактными лицами.

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Как сообщалось, по состоянию на 10:00 30 марта в Украине зарегистрированы 480 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни, из них 11 летальных, шесть пациентов выздоровели.