"Батькивщина" не проголосует за рынок земли и обратится в КС, если закон примут, - Тимошенко

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тимошенко

Фракция ВО "Батькивщина" отказалась поддерживать законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения и готова обратиться в Конституционный суд (КС) в случае его принятия во втором чтении.

Об этом заявила лидер политсилы Юлия Тимошенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я сообщаю всей стране, что наша команда будет бороться против таких решений всеми доступными политическими и конституционными средствами. И если только они начнут это протягивать под покровом эпидемии и распродавать украинскую землю, мы немедленно будем действовать и обращаться в Конституционный суд, потому что люди из-за эпидемии не могут сегодня выйти, но КСУ обязательно отменит этот антиконституционный и антиукраинский закон", - заявила Тимошенко на заседании согласительного совета Верховной Рады в понедельник.

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Напомним, сегодня Верховная Рада планировала рассмотреть закон о земле, банках и другие законопроекты.

Однако по состоянию на утро 30 марта законопроектов о рынке земли и банковской деятельности в повестке дня не оказалось.

Рынок земли
КС Тимошенко рынок земли
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Топ комментарии
+14 Слава Хуторский
Цікавий факт: перша леді Лєнка з діточками зараз у Швеції.
Залишатися в країні, якою керує її коханий небезпечно?
Ото довіра😂
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30.03.2020 12:39
+12 Слава Хуторский
Это уже не смешно. В стране преддефолтное состояние, а Зеленский не может уговорить свой #моносброд, который он привел в Верховную Раду, проголосовать за законы, которые требует МВФ. В повестке для голосования нет ни закона о банках, ни закона о земле. Так же нет тех правок, о которых в пятницу говорил Зеленский о том, что несколько лет землю смогут покупать только фермеры и по 100 гектар. Но самое печальное, что нардепы не знают за что будут голосовать. Проекты законов никто в глаза не видел. Голосовать придется в слепую. Зато есть уже кадровые замены в Кабмине. Менее чем за месяц. И это не нормально. Как Ермак с Зеленским формировали Кабмин, если уже требуется замена? Хотя может Емец просто купил у брата Ермака абонемент только на 1 месяц и решил не продлевать? Но вот то, что глава Минфина Игорь Уманский уходит из Кабмина - это очень тревожный сигнал. Он профессионал высокого уровня и его уход говорит об одном из двух - либо дела крайне плохи, либо популисты победили во власти прагматиков и тогда Уманскому нечего там делать. В любом случае это уже напоминает агонию Кабмина. Министры правительства Шмыгаля на фоне экономического кризиса и эпидемии коронавируса шмыгают туда-сюда, но не показывают системной работы.
И конечно же все заметили, что нет реакции от Зеленского на коррупционный скандал с братьями Ермаками. Это говорит о том, что либо Зеленскому безразлична эта проблема и он благословил Ермаков на их делишки, либо Ермак пообещал собрать голоса и поэтому президент молчит до голосования. В любом случае молчание Зеленского начало играть против него. Рейтинг Слуг и президента начинают стремительно нестись вниз. Это покажет ближайший соцопрос. И чем дольше молчит Зеленский тем слабее и не привлекательнее он выглядит для избирателя. Да, не так себе предстаалял свое правление Владимир Александрович. В сериале все было проще и веселее. В общем жизнь оказалась не похожа на выдумку сценаристов Квартала-95.
А это та самая повестка для голосования на сегодня, в которую не внесли законы о банках и земле:
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30.03.2020 12:37
+10 Слава Хуторский
"Батькивщина" не проголосует за рынок земли и обратится в КС, если закон примут, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 167
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30.03.2020 12:36
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