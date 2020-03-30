"Батькивщина" не проголосует за рынок земли и обратится в КС, если закон примут, - Тимошенко

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Фракция ВО "Батькивщина" отказалась поддерживать законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения и готова обратиться в Конституционный суд (КС) в случае его принятия во втором чтении.

Об этом заявила лидер политсилы Юлия Тимошенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я сообщаю всей стране, что наша команда будет бороться против таких решений всеми доступными политическими и конституционными средствами. И если только они начнут это протягивать под покровом эпидемии и распродавать украинскую землю, мы немедленно будем действовать и обращаться в Конституционный суд, потому что люди из-за эпидемии не могут сегодня выйти, но КСУ обязательно отменит этот антиконституционный и антиукраинский закон", - заявила Тимошенко на заседании согласительного совета Верховной Рады в понедельник.

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Напомним, сегодня Верховная Рада планировала рассмотреть закон о земле, банках и другие законопроекты.

Однако по состоянию на утро 30 марта законопроектов о рынке земли и банковской деятельности в повестке дня не оказалось.