"Батькивщина" не проголосует за рынок земли и обратится в КС, если закон примут, - Тимошенко

Об этом заявила лидер политсилы Юлия Тимошенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Я сообщаю всей стране, что наша команда будет бороться против таких решений всеми доступными политическими и конституционными средствами. И если только они начнут это протягивать под покровом эпидемии и распродавать украинскую землю, мы немедленно будем действовать и обращаться в Конституционный суд, потому что люди из-за эпидемии не могут сегодня выйти, но КСУ обязательно отменит этот антиконституционный и антиукраинский закон", - заявила Тимошенко на заседании согласительного совета Верховной Рады в понедельник.
Напомним, сегодня Верховная Рада планировала рассмотреть закон о земле, банках и другие законопроекты.
Однако по состоянию на утро 30 марта законопроектов о рынке земли и банковской деятельности в повестке дня не оказалось.
Залишатися в країні, якою керує її коханий небезпечно?
Ото довіра😂
И конечно же все заметили, что нет реакции от Зеленского на коррупционный скандал с братьями Ермаками. Это говорит о том, что либо Зеленскому безразлична эта проблема и он благословил Ермаков на их делишки, либо Ермак пообещал собрать голоса и поэтому президент молчит до голосования. В любом случае молчание Зеленского начало играть против него. Рейтинг Слуг и президента начинают стремительно нестись вниз. Это покажет ближайший соцопрос. И чем дольше молчит Зеленский тем слабее и не привлекательнее он выглядит для избирателя. Да, не так себе предстаалял свое правление Владимир Александрович. В сериале все было проще и веселее. В общем жизнь оказалась не похожа на выдумку сценаристов Квартала-95.
А это та самая повестка для голосования на сегодня, в которую не внесли законы о банках и земле: