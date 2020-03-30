Рада готова экстренно собираться для принятия важных решений, - Стефанчук

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Верховная Рада готова при необходимости проводить срочные внеочередные заседания для принятия важных решений для государства.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук.

"Я хочу, чтобы мы консолидировались вокруг этих вопросов, потому что проблема коронавируса - это проблема, которая не знает ни статусов, ни возраста - ничего: это проблема всего человечества", - отметил он.

По словам Стефанчука Раде нужно действовать оперативно, чтобы парламент мог создать тот законодательный механизм, который позволит более эффективно работать в таких условиях.

"Поэтому от нашей мобильности, от качества нашей деятельности будет зависеть все остальное. И я хочу подтвердить, что Верховная Рада готова при необходимости собираться немедленно для принятия каких-либо важных решений для государства", - заявил Стефанчук.

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