Рада готова экстренно собираться для принятия важных решений, - Стефанчук

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Рада готова экстренно собираться для принятия важных решений, - Стефанчук

Верховная Рада готова при необходимости проводить срочные внеочередные заседания для принятия важных решений для государства.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук.

"Я хочу, чтобы мы консолидировались вокруг этих вопросов, потому что проблема коронавируса - это проблема, которая не знает ни статусов, ни возраста - ничего: это проблема всего человечества", - отметил он.

По словам Стефанчука Раде нужно действовать оперативно, чтобы парламент мог создать тот законодательный механизм, который позволит более эффективно работать в таких условиях.

"Поэтому от нашей мобильности, от качества нашей деятельности будет зависеть все остальное. И я хочу подтвердить, что Верховная Рада готова при необходимости собираться немедленно для принятия каких-либо важных решений для государства", - заявил Стефанчук.

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Коронавирус и карантин
ВР карантин Стефанчук Руслан COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+4 т р у д а р ь
пипец..
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Лукоморья больше нет, от дубов простыл и след.
Дуб годится на паркет, - так ведь нет:
Выходили из избы здоровенные жлобы,
Порубили те дубы на гробы.
Распрекрасно жить в домах на куриных на ногах,
Но явился всем на страх вертопрах!
Добрый молодец он был, ратный подвиг совершил -
Бабку-ведьму подпоил, дом спалил!
Ты уймись, уймись, тоска
У меня в груди!
Это только присказка -
Сказка впереди.
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30.03.2020 12:37
+2 Люцифер
Где-то стоит сейф Януковича для тайных совещаний. Проводите в нем.
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30.03.2020 12:38
+2 vidasik
Mozet uze nado novyje vybori objavit?Eta rada nemozet rabotat kak polozeno.
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30.03.2020 12:42
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