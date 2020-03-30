Рада сегодня проведет второе внеочередное заседание, через полчаса после первого, - Разумков

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Рада сегодня проведет второе внеочередное заседание, через полчаса после первого, - Разумков

Главы фракций Верховной Рады поддержали предложение спикера Дмитрия Разумкова провести в понедельник второе внеочередное заседание парламента, на котором рассмотреть единственный вопрос - об обеспечении питанием военнослужащих.

"100% поддержка о проведении второго внеочередного заседания", - сказал Разумков на Согласительном совете руководителей фракций в понедельник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам спикера, второй внеочередное заседание, скорее всего, начнется через 30 минут, после окончания первого заседания.

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Топ комментарии
+4 Lev Zavago 2ac59658
Несут пургу! Нет голосов против "антикаламойского закона"..... Конечно , нет ! Нет голоса главного клоуна. Спонсор запретил. А грядущий дефолт доведет народ до полной нищеты!
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30.03.2020 12:50
+4 SER BERBA
А где 73% Слуг народа
Нет
но есть Слуги урода коломойского.
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30.03.2020 12:59
+4 Anatoliy A 006b9dda
Все голосования поименно и открыто. Списки публиковать.Хватит играться со слугами бени. По спискам будет ясно кого вешать на столбах Крещатика за продажу Украины и дефолт.
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30.03.2020 13:05
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