Рада сегодня проведет второе внеочередное заседание, через полчаса после первого, - Разумков

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Главы фракций Верховной Рады поддержали предложение спикера Дмитрия Разумкова провести в понедельник второе внеочередное заседание парламента, на котором рассмотреть единственный вопрос - об обеспечении питанием военнослужащих.

"100% поддержка о проведении второго внеочередного заседания", - сказал Разумков на Согласительном совете руководителей фракций в понедельник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам спикера, второй внеочередное заседание, скорее всего, начнется через 30 минут, после окончания первого заседания.

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