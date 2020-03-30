"Новая почта" бесплатно доставит больницам 6,5 млн единиц медицинских товаров

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почта,новая

В ходе недавней встречи президента Украины с представителями отечественного бизнеса ведущие игроки отраслей договорились консолидировать усилия в борьбе со смертоносным вирусом. Являясь крупнейшей службой доставки в Украине, компания "Новая почта" обязалась обеспечить государство бесплатной доставкой грузов в медицинские учреждения по всей территории страны.

26 марта 2020 года этот проект стартовал.

В координации с Офисом Президента "Новая почта" доставит в больницы 24 областей и города Киева крупную партию средств индивидуальной защиты и медицинских приборов. Медики получат более 6 млн пар защитных перчаток, 7,5 тыс. шапочек, 14 тыс. пар бахил, 19,5 тыс. термометров, более 3,6 тыс. пульсоксиметрических датчиков для детей и взрослых, около 5 тыс. вирусо-бактериальных фильтров и прочее. В общей сложности больницам направлено 6,5 млн единиц медицинских товаров.

По словам руководства компании, доставка будет выполнена в течение пяти дней – с 26 по 30 марта. Первые почтовые машины уже отправились в путь. Компания задействовала 6 фур, каждая из которых привезла по 20 тонн груза на сортировочные терминалы, после чего посылки направят во все области Украины. Доставка груза будет выполнена бесплатно.

Новая почта бесплатно доставит больницам 6,5 млн единиц медицинских товаров 01
Новая почта бесплатно доставит больницам 6,5 млн единиц медицинских товаров 02

"Как и в 2014 году каждый украинский бизнес просто обязан сделать все, что в его силах, чтобы защитить Украину от страшной угрозы. Мы сделаем то, что умеем лучше всего – быстро и качественно доставим рекордную партию медицинских товаров в больницы по всей Украине. Компания выполнит это бесплатно, соблюдая все наши стандарты по скорости. Несмотря на все сложности, наша логистика и инфраструктура работают надежно и безопасно, жители Украины и украинский бизнес могут рассчитывать на "Новую почту"!" – заявил соучредитель компании "Новая почта" Вячеслав Климов.

Борьба с коронавирусом
Новая почта COVID-19
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