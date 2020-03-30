Въезды и выезды из Киева не закрыты, а контролируются, - Кличко

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Въезды и выезды из Киева не закрыты, а контролируются, - Кличко

Въезды и выезды из столицы не закрыты, а контролируются.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конфренции, отвечая на вопрос, полученные от СМИ.

"Сегодня въезды и выезды из столицы не закрыты, а контролируются. С 17 марта действует ограничение для въезда автобусов междугородного и межобластного сообщения. Все ограничения, установленные для города Киева, - синхронизированы с решениями Кабинета Министров. Въезд в Киев легкового транспорта не ограничено", - отметил Кличко.

Мэр столицы отметил, что блок-посты на въездах в Киев работают уже неделю. На них дежурит полиция и представители муниципальной стражи. А термометрию на въездах делают пока выборочно.

"Хочу подчеркнуть: если будет резкий скачок вируса, - будут приняты более жесткие ограничения. Иначе мы эту заразу не остановим! ", - подчеркнул мэр Киева.

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Кличко также призвал журналистов и жителей столицы тщательно проверять всю информацию и получать ее из официальных источников. И отметил, что городские власти в оперативном режиме предоставляет объяснение своих решений и действий.

Коронавирус и карантин
карантин Кличко COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+3 5 копійок
А Бубачка іншої думки і звіз до Києва всю заразу. Налєтай-навалісь!
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30.03.2020 12:52
+2 5 копійок
Де що в світі трапилось - шукай сліди лаптєй.
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30.03.2020 12:53
+2 irenka ko
Бубочка взагалі немає ніяких думок. Як і ті, хто його обрав.
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30.03.2020 13:12
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