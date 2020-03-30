Подписание законопроекта №1210 может иметь катастрофические последствия для экономики, - глава секретариата Совета предпринимателей при КМУ Забловский

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Подписание законопроекта №1210 может иметь катастрофические последствия для украинской экономики в условиях экономического кризиса.

Подписание законопроекта №1210 может иметь катастрофические последствия для украинской экономики в условиях экономического кризиса.

Об этом в своем блоге на UA-times пишет руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

По его словам, многим компаниям и физическим лицам, которым и так не из чего платить налоги, их снова поднимут; усилятся и расширятся инструменты фискального воздействия и контроля, что в свою очередь расширяет возможность коррупционной составляющей в деятельности соответствующих служб и тому подобное.



"Кроме значительного количества налогов и сборов, которые так и не будут оплачены в государственный бюджет из-за ограничительных мер, подписание этого документа может иметь катастрофические последствия для экономики государства", - делает вывод Забловский.

Руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабмине призывает ветировать законопроект и доработать документ с учетом реалий экономического кризиса.



"Законопроект №1210 должен быть ветирован и отправлен на доработку с целью детального анализа потенциальных последствий, поскольку разрабатывался и голосовался он еще до начала экономического кризиса и пандемии, что, безусловно, существенно повлияло на значительное количество предлагаемых им изменений", - убежден Забловский.



По его мнению, на доработку документа должен встать "мозговой центр", созданный 25 марта при Кабинете Министров Украины для оперативного реагирования на экономические вызовы, в состав которого вошли ряд влиятельных экспертных организаций.

Напомним, 16 января 2020 парламент одобрил во втором чтении и в целом скандальный Законопроект № 1210 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических неувязок в налоговом законодательстве".

В Совете предпринимателей при Кабинете Министров Украины назвали законопроект №1210 "налоговым террором".

Категорически против этого законопроекта выступили все основные бизнес-ассоциации и ассоциации иностранных инвесторов Украины - в т. ч. Европейская Бизнес Ассоциация, Американская торговая палата, Украинский союз промышленников и предпринимателей, Федерация работодателей Украины и многие другие.

Союз украинских предпринимателей и Федерация работодателей Украины вышли с открытыми обращениями к президенту Украины с просьбой ветировать проект Закона 1210 и направить его на доработку.



