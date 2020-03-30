Полиция проводит разъяснительную работу с украинцами, которые прибыли с Бали и не хотят отправляться на обсервацию

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Полиция проводит разъяснительную работу с частью украинских туристов, прилетевших в Киев с о. Бали чартерным рейсом, которые находятся на борту самолета и не хотят отправляться на обсервацию. Часть туристов покинула самолет для отправки на обсервацию.

Об этом сообщили в управлении Нацполиции Киевской области, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Что касается ситуации в "Борисполе", с самолетом из Бали… Частично люди покинули салон самолета, но часть людей - 26 чел. - все еще находится в нем", - сказали в полиции.

Отмечается, что проводятся мероприятия по недопущению правонарушений во время того, как люди покидают самолет и направляются к автобусам для отправки на обсервацию.

"С ними проводится разъяснительная работа о необходимости обсервации. Надо донести это до сознания людей. Такие правила не правоохранители придумали, полиция никого за руки и ноги не тянет", - добавили в Нацполиции.

При этом в полиции области сообщили, что украинцы, которые прибыли ранее в Киев самолетом из Вьетнама, уже направлены на обсервацию.

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Как сообщалось, украинские туристы, прилетевшие с Бали чартерным рейсом заявляют, что их не предупреждали об обязательной обсервации в Украине, а теперь предлагают платную.