Полиция проводит разъяснительную работу с украинцами, которые прибыли с Бали и не хотят отправляться на обсервацию

Об этом сообщили в управлении Нацполиции Киевской области, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Что касается ситуации в "Борисполе", с самолетом из Бали… Частично люди покинули салон самолета, но часть людей - 26 чел. - все еще находится в нем", - сказали в полиции.
Отмечается, что проводятся мероприятия по недопущению правонарушений во время того, как люди покидают самолет и направляются к автобусам для отправки на обсервацию.
"С ними проводится разъяснительная работа о необходимости обсервации. Надо донести это до сознания людей. Такие правила не правоохранители придумали, полиция никого за руки и ноги не тянет", - добавили в Нацполиции.
При этом в полиции области сообщили, что украинцы, которые прибыли ранее в Киев самолетом из Вьетнама, уже направлены на обсервацию.
Как сообщалось, украинские туристы, прилетевшие с Бали чартерным рейсом заявляют, что их не предупреждали об обязательной обсервации в Украине, а теперь предлагают платную.