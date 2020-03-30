Люди не должны быть заложниками некомпетентности власти, необходимо обеспечить защиту медиков и малообеспеченных украинцев, - Порошенко

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У Украины было гораздо больше времени для подготовки к эпидемии коронавируса, чем у многих других государств, однако некомпетентная власть его упустила. И теперь украинцы вынуждены по всему миру искать маски, защитные костюмы для медиков и оборудование для больниц.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом заявил лидер политсилы, пятый президент Украины Петр Порошенко.

По его словам, эпидемия стала дополнительным фактором для обострения экономического кризиса в Украине.

"Год назад экономика была на подъеме - рост ВВП был 4,5%, поступления в бюджет перевыполнялись, а на сегодняшний день де-факто Украину столкнули в пропасть. Мы имеем сокращение ВВП и мы имеем лишение бюджета источников поступления. Де-факто правительственные предложения означают секвестр государственного бюджета. И на сегодняшний день мы видим, что к этим факторам, к сожалению, добавилась эпидемия", - подчеркнул Порошенко.

"Господь дал Украине намного больше времени, чем другим странам, но, к сожалению, также мы вынуждены констатировать, что возможности качественной подготовки к вызовам и угрозам по защите людей власть упустила. На сегодняшний день не хватает всего. Не хватает масок, защитных костюмов для врачей, лекарств, аппаратов искусственной вентиляции легких, тестов на коронавирус. Не хватает многих позиций, и уже во время пандемии этот дефицит не сокращен. И волонтеры, и меценаты ищут по всему миру и в условиях жесткой конкуренции пытаются завезти оборудование и средства для того, чтобы защитить людей", - добавил он.

Порошенко отметил, что люди не должны быть заложниками некомпетентности власти, добавив, что фракция настроена на консолидацию усилий и необходимость законодательно обеспечить защиту медиков, малообеспеченных украинцев и спасение экономики.

"Наша команда закупила и везет в Украину 30 тыс. защитных костюмов для украинских врачей, 800 тыс. масок, очки", - подытожил Порошенко.

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