Правоохранительный комитет ВР поддержал внесенный Кабмином законопроект о введении уголовной ответственности за незаконный экспорт противоэпидемических товаров

491 12
маски

Комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности одобрил и рекомендовал парламенту рассмотреть законопроект, который предусматривает уголовную ответственность за незаконный экспорт товаров противоэпидемического назначения в связи с пандемией коронавируса. Он был внесен на прошлой неделе Кабинетом министров.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

В частности, проектом закона №3271 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу криминализации вывоза (пересылки) через таможенную границу Украины товаров противоэпидемического назначения" предлагается дополнить УК Украины новой статьей 201-2. Она предусматривает, что в случае перемещения таких товаров вне таможенного контроля или с сокрытием от таможенного контроля будет наказание в виде штрафа в размере от 8 до 12 тысяч необлагаемых минимумов доходом граждан. И обязательная конфискация таких товаров.

В части 2 этой статьи предлагается увеличить размер штрафа - от 20 до 25 необлагаемых минимумов доходов граждан, если преступление совершено повторно или по предварительному сговору группой лиц, или лицом, ранее судимым за преступление, предусмотренное этой статьей, или служебным лицом с использованием служебного положения, или в крупном размере.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": За январь-февраль из Украины продали товаров для противодействия COVID-19 на $15,2 млн. ИНФОГРАФИКА

Этот законопроект планируют рассмотреть сегодня на внеочередном заседании парламента.

Коронавирус и карантин
ВР Кабмин карантин уголовная ответственность экспорт COVID-19 коронавирус
Поделиться:
Назад в рубрику
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+3 ptn hlo 428037f7
Это Ярослав Погорелый - глава Госрезерва, друг Зеленского, человек Коломойского. Это он продал маски с фильтром из Госрезерва - Радуцкому!Правоохранительный комитет ВР поддержал внесенный Кабмином законопроект о введении уголовной ответственности за незаконный экспорт противоэпидемических товаров - Цензор.НЕТ 9679
показать весь комментарий
30.03.2020 13:13
+1 Кирилл Лещенко
Правоохранительный комитет ВР поддержал внесенный Кабмином законопроект о введении уголовной ответственности за незаконный экспорт противоэпидемических товаров - Цензор.НЕТ 6405
показать весь комментарий
30.03.2020 13:10
+1 ptn hlo 428037f7
Правоохоронний комітет ВР підтримав внесений Кабміном законопроєкт про запровадження кримінальної відповідальності за незаконний експорт протиепідемічних товарів - Цензор.НЕТ 8767
показать весь комментарий
30.03.2020 13:22
Смотреть комментарии