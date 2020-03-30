Правоохранительный комитет ВР поддержал внесенный Кабмином законопроект о введении уголовной ответственности за незаконный экспорт противоэпидемических товаров

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Комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности одобрил и рекомендовал парламенту рассмотреть законопроект, который предусматривает уголовную ответственность за незаконный экспорт товаров противоэпидемического назначения в связи с пандемией коронавируса. Он был внесен на прошлой неделе Кабинетом министров.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

В частности, проектом закона №3271 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу криминализации вывоза (пересылки) через таможенную границу Украины товаров противоэпидемического назначения" предлагается дополнить УК Украины новой статьей 201-2. Она предусматривает, что в случае перемещения таких товаров вне таможенного контроля или с сокрытием от таможенного контроля будет наказание в виде штрафа в размере от 8 до 12 тысяч необлагаемых минимумов доходом граждан. И обязательная конфискация таких товаров.

В части 2 этой статьи предлагается увеличить размер штрафа - от 20 до 25 необлагаемых минимумов доходов граждан, если преступление совершено повторно или по предварительному сговору группой лиц, или лицом, ранее судимым за преступление, предусмотренное этой статьей, или служебным лицом с использованием служебного положения, или в крупном размере.

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Этот законопроект планируют рассмотреть сегодня на внеочередном заседании парламента.