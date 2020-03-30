Суды рекомендуют гражданам подавать заявления о рассмотрении дел в отсутствии участника

Об этом сообщает "Цензор.НЕТ" со ссылкой на портал "Судова влада".
Судам, в частности, рекомендовано перейти на обработку корреспонденции в электронном виде. А также непрерывно осуществлять судопроизводство по неотложным делам, которые определены процессуальными кодексами и судами (судьями), с соблюдением баланса между правом на безопасную окружающую среду для судей, сторон в делах и правом доступа к правосудию.
На портале обнародованы образцы ходатайства о переносе рассмотрения дела и заявления о рассмотрении дела в отсутствии участника.