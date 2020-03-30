Суды рекомендуют гражданам подавать заявления о рассмотрении дел в отсутствии участника

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В связи с введением на всей территории Украины карантина, и согласно заявлению Совета судей Украины, участникам судебных процессов рекомендуется воздержаться от посещения судов, если рассмотрение дела не предусматривает их обязательного участия.

Об этом сообщает "Цензор.НЕТ" со ссылкой на портал "Судова влада".

Судам, в частности, рекомендовано перейти на обработку корреспонденции в электронном виде. А также непрерывно осуществлять судопроизводство по неотложным делам, которые определены процессуальными кодексами и судами (судьями), с соблюдением баланса между правом на безопасную окружающую среду для судей, сторон в делах и правом доступа к правосудию.

На портале обнародованы образцы ходатайства о переносе рассмотрения дела и заявления о рассмотрении дела в отсутствии участника.

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