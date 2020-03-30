В повестке дня Рады пока что нет законопроектов о банках и рынке земли, - Разумков (уточнено)

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В повестке дня Рады пока что нет законопроектов о банках и рынке земли, - Разумков (уточнено)

В повестке дня внеочередного заседания Верховной Рады пока что нет законопроектов о банках и о продаже земли.

Об этом заявил на брифинге в Киеве председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Тот перечень вопросов, который пришел от президента (на внеочередное пленарное заседание парламента. - Ред.), вы все видели – они отображены на сайте Верховной Рады. По состоянию на сейчас этих вопросов, о которых вы сказали, в повестке дня пока что нет", - сказал Разумков, отвечая на вопрос, будут ли народные депутаты рассматривать законопроекты о банках и продаже земли.

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Напомним, сегодня Верховная Рада планировала рассмотреть закон о земле, банках и другие законопроекты.

Однако по состоянию на утро 30 марта законопроектов о рынке земли и банковской деятельности в повестке дня не оказалось.

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Топ комментарии
+5 Oljik
Може просто не встигли утрясти фінансово-господарську складову процесу? Рада сегодня не планирует рассматривать законопроекты о банках и рынке земли, - Разумков - Цензор.НЕТ 6235
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30.03.2020 13:23
+4 Small Jerboa
После того, как алкоголику отказали наливать в кредит и выкинули из бара...
Главное, что сделать?
С независимым видом сказать:
"А не очень-то и хотелось!"
Рада сегодня не планирует рассматривать законопроекты о банках и рынке земли, - Разумков - Цензор.НЕТ 4291
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30.03.2020 13:21
+3 ptn hlo 428037f7
Рада сегодня не планирует рассматривать законопроекты о банках и рынке земли, - Разумков - Цензор.НЕТ 9368
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30.03.2020 13:25
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