Гражданин РФ нарушил условия самоизоляции и пытался пересечь украинскую границу, - Госпогранслужба

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Несмотря на неоднократные предостережения со стороны правоохранительных органов, пограничники зафиксировали уже несколько случаев, когда граждане, которые собственноручно оформляли согласия о проведении обязательных мероприятий по самоизоляции, пренебрегают карантинными правилами и подвергают опасности себя и людей вокруг.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Вчера 29 марта, в пункте пропуска "Юнаковка" на Сумщине, гражданин России, имеющий вид на жительство в нашей стране, выезжал в РФ автомобилем.

В ходе прохождения им контроля пограничники установили, что этот россиянин на прошлой неделе во время пересечения государственной границы в этом же пункте пропуска предоставил информированное согласие на проведение обязательных мероприятий по самоизоляции в течение 14 суток. Но взятого на себя обязательства не выполнил.

О выявленном правонарушении пограничники немедленно сообщили сотрудникам Национальной полиции, которые составили на россиянина административные материалы по ст. 44-3 КУоАП (нарушение правил карантина людей). Дальнейшую судьбу гражданина решит суд.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что сейчас власть договорилась с некоторыми отелями по обустройству там мест для обсервации возвращенных из других стран граждан.

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