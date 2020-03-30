Гражданин РФ нарушил условия самоизоляции и пытался пересечь украинскую границу, - Госпогранслужба

1537 24
украина,граница,рф

Несмотря на неоднократные предостережения со стороны правоохранительных органов, пограничники зафиксировали уже несколько случаев, когда граждане, которые собственноручно оформляли согласия о проведении обязательных мероприятий по самоизоляции, пренебрегают карантинными правилами и подвергают опасности себя и людей вокруг.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Вчера 29 марта, в пункте пропуска "Юнаковка" на Сумщине, гражданин России, имеющий вид на жительство в нашей стране, выезжал в РФ автомобилем.

В ходе прохождения им контроля пограничники установили, что этот россиянин на прошлой неделе во время пересечения государственной границы в этом же пункте пропуска предоставил информированное согласие на проведение обязательных мероприятий по самоизоляции в течение 14 суток. Но взятого на себя обязательства не выполнил.

О выявленном правонарушении пограничники немедленно сообщили сотрудникам Национальной полиции, которые составили на россиянина административные материалы по ст. 44-3 КУоАП (нарушение правил карантина людей). Дальнейшую судьбу гражданина решит суд.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что сейчас власть договорилась с некоторыми отелями по обустройству там мест для обсервации возвращенных из других стран граждан.

Также читайте: Около 100 украинцев с Бали разместили на обсервацию в столичном отеле "Козацький"

Коронавирус и карантин
Госпогранслужба карантин COVID-19 обсервация коронавирус
Поделиться:
Назад в рубрику
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+2 Старый зольдат
Отстреляйте.
показать весь комментарий
30.03.2020 13:29
+2 Ольга_К
отпустить на родину!
показать весь комментарий
30.03.2020 13:30
+1 Who's Here
гражданин России, имеющий вид на жительство в нашей странегражданин России, имеющий вид на жительство в нашей странеИсточник: https://censor.net.ua/n3185375
гражданин России, имеющий вид на жительство в нашей стране. Офигеть, а на каком основании у нас зебил разрешил гражданам кацапам у нас вид на жительство получать? Гражданин РФ нарушил условия самоизоляции и пытался пересечь украинскую границу, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 7688
показать весь комментарий
30.03.2020 13:30
Смотреть комментарии