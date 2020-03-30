На "слугу народа" Лероса прокуратура ищет производства по созданию муралов, - адвокат Найем

4965

Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.

Об этом Найем написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Geo Leros - клиент нашей компании. Достаточно давно. Еще с тех пор, когда мы увиделись в Авдеевке, когда там нарисовали мурал учительницы, а я в это время был на боевых в составе 122 бата, 81 бригады. Об этом знают многие. В частности один прокурор, который бросил сообщение, что пришло им в чат", - пишет Найем.

Он также опубликовал содержание извещения: "Доброе утро! Кто-то помнит из нас производство в отношении муралов?".

"То есть прокуратуре дали указание искать на депутата от "Слуги народа" любые производства. Это о независимости прокуратуры времен госпожи И. Венедиктовой", - резюмирует адвокат.

В связи с этим Гео Лерос написал в Facebook :

"Андрей Борисович, перестань бурить дно, ты сейчас затянешь туда всех! Именно из-за таких, как ты украинцы не доверяют власти и ведут себя так в Санжарах, в Борисполе, прорывая оборону карантинной зоны. Тебе проще всего распространять ролики, что люди в Украине не такие, но это их оценка государственной системы, которой они не доверяют. Последствия этого будут фатальные и лучшее, что ты можешь сделать - уйти. Можете открыть на меня хоть тысячу дел, но все знают, на ком шапка горит".

Напомним, в воскресенье, 29 марта нардеп Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности.

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

Гео Лерос обратился в Национальное антикоррупционное бюро относительно действий главы Офиса Президента Андрея Ермака и его брата.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": СМИ выяснили, кто на "записях Лероса" помогал брату главы ОП Ермаку и проходил "собеседования". ФОТОрепортаж