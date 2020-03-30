САП расследует коррупцию при назначении в госорганы по заявлению "слуги народа" Лероса. ДОКУМЕНТ

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Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении САП на странице в фейсбуке.

"Заместитель генерального прокурора - руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий зарегистрировал уголовное производство по факту возможного злоупотребления влиянием при назначении лиц на должности в органы государственной власти", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в своем обращении народный депутат Гео Лерос просит проверить причастность руководства Офиса Президента Украины к совершению указанного преступления.

30 марта 2020 сведения о возможном совершении уголовного преступления внесены в ЕРДР по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 369-2 УК Украины.

Досудебное расследование в соответствии с ч. 7 ст. 214 УПК Украины поручено детективам Национального антикоррупционного бюро Украины.

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Напомним, в воскресенье, 29 марта Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.