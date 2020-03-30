Профильный комитет Рады рекомендовал принять в целом антикризисный законопроект, - "слуга народа" Пидласа

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Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития на заседании в понедельник рекомендовал принять за основу и в целом законопроект №3275, который направлен на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением СOVID-19.

Об этом сообщила замглавы комитета Роксолана Пидласа ("Слуга народа"), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Все было максимально просто - рекомендовали принять антикризисный закон", - сообщила она.

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