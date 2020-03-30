ГБР открыло дело против слуги народа Лероса за публикацию видео с братом главы ОП Ермака

Как стало известно Цензор.НЕТ из собственных источников, уголовное производство расследуется по четырем статьям Уголовного кодекса – ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).
Напомним, в воскресенье, 29 марта Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.
Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.
Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.
Станет предателем Украины.
сейчас окажется, что братан д"ермака - устраивал провокации с целью выявления продажных бюрократов