ГБР открыло дело против слуги народа Лероса за публикацию видео с братом главы ОП Ермака

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ГБР открыло дело против слуги народа Лероса за публикацию видео с братом главы ОП Ермака

Госбюро расследований открыло уголовное производство по заявлению главы Офиса президента Андрея Ермака в связи с распространенными народным депутатом из фракции "Слуга народа" Гео Леросом видеозаписями о якобы "торговле" государственными должностями с участием человека, похожего на брата главы ОП Дениса Ермака.

Как стало известно Цензор.НЕТ из собственных источников, уголовное производство расследуется по четырем статьям Уголовного кодекса – ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).

Напомним, в воскресенье, 29 марта Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": СМИ выяснили, кто на "записях Лероса" помогал брату главы ОП Ермаку и проходил "собеседования". ФОТОрепортаж

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Лерос направил в НАБУ депутатское обращение и копии опубликованных им ранее видеозаписей. ВИДЕО+ДОКУМЕНТ

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Топ комментарии
+38 Иннокентий beer
я же говорил что у тебя мозгов нет, а ты говоришь что дефицит витамина Д
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30.03.2020 13:52
+26 Trot91
Та гнида, что поставит воду в Крым, поменяет конституцию Украины с особыми статусами днр+лнр, переведёт россию из статуса оккупанта в наблюдателя миротворца, получит тайно звезду героя росссии.
Станет предателем Украины.
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30.03.2020 13:49
+24 Борменталь Незабаром
а сейчас внимательно следим, как элегантные брюки превращаются в шорты!
сейчас окажется, что братан д"ермака - устраивал провокации с целью выявления продажных бюрократов Госбюро расследований открыло уголовное производство по заявлению главы ОП Андрея Ермака, - источник - Цензор.НЕТ 8204
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30.03.2020 13:48
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