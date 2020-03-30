Почти 11,5 тыс. украинцев ожидают эвакуации из-за границы, но ради их же безопасности им стоит оставаться на месте, - Кулеба

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дмитрий,кулеба

Около 11, 5 тысячи наших соотечественников в разных странах мира ожидают эвакуации в Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил во время онлайн-брифинга 30 марта министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Сейчас количество граждан Украины, которые ожидают эвакуации из разных стран мира, составляет 11 449 человек", - сказал Кулеба.

Он добавил, что эта цифра меняется, потому что кто-то возвращается, а кто-то решает эвакуироваться и информирует об этом посольство или консульство.

В связи с этим министр призвал тех граждан Украины, у которых есть средства для проживания в той стране, где они находятся, остаться, чтобы не подвергаться опасности заражения во время поездки.

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"Вы не сможете совершить длительный переезд не касаясь поверхностей и не общаясь с людьми. Вы никогда не знаете, где у вас риск заражения. Пожалуйста, сейчас критический период - ближайшие недели будут определяющими и из соображений вашей же безопасности желательно, чтобы вы эти недели побыли там, где вы находитесь. Это для вас лично гораздо более безопасный вариант", - акцентировал министр.

В то же время Кулеба заверил, что дипломаты поддерживают контакт с теми украинцами, которые хотят эвакуироваться, и постоянно ищут возможности их возвращения в Украину.

Коронавирус и карантин
карантин эвакуация Кулеба Дмитрий COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+8 Ольга Мартынюк 8c212b17
Ви, українці, сидіть дома на карантині, без грошей, а вони і далі будуть звозити тих, хто заробляв, хто відпочивав, поїхавши вже при запровадженні карантину, та ще й не хочуть сиділи в обсервації, привозячи сюди цю заразу. То скільки можна це терпіти! У випадку поголовної смертності, влада скоро звідси здрисне.
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30.03.2020 13:56
+8 Скромный Кролик
хватит уже свозить заразу со всего мира. сколько можно? почему эти люди раньше не вернулись? уже предупреждали, предупреждали... а есть и такие, что, зная о вирусе, все равно поперлись за границу. Почти 11,5 тыс. украинцев ожидают эвакуации из-за границы, но ради их же безопасности им стоит оставаться на месте, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7995
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30.03.2020 14:03
+7 Nestor Nen
Чтоб ломать двери в аэропорту и материть е*бучую Украину. Где эти гоблины из спецназа что бордели трусят?
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30.03.2020 14:06
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