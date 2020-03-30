Профильный комитет Рады поддержал законопроект о банках. Путь для голосования открыт, - нардеп от "Голоса" Железняк

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Законопроект о банковской деятельности в редакции Кабинета министров поддержан профильным комитетом Верховной Рады.

Об этом сообщил народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

"Закон о банках поддержан Комитетом! Он будет поддержан согласно Регламенту (ст. 110, п. 2) как 2571-р, но в той редакции, которая была предложена правительством", - написал он, добавив, что путь в зал парламента для закона теперь открыт.

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Напомним, сегодня Верховная Рада планировала рассмотреть закон о земле, банках и другие законопроекты.

Однако по состоянию на утро 30 марта законопроектов о рынке земли и банковской деятельности в повестке дня не оказалось.