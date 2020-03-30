Внеочередное заседание Рады: в повестке дня борьба с коронавирусом, изменения Госбюджета и назначения новых министров. ВИДЕО

3500 13

Сегодня Верховная Рада провела два внеочередных заседания.

На первом рассматривались законопроекты относительно борьбы с коронавирусом и преодолением сложившейся кризисной ситуации, а на втором - вопрос питания военнослужащих, сообщает Цензор.НЕТ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада не включила в повестку закон против Коломойского, принять который просил Зеленский

Кроме того, в Раде ожидают обращения от Зеленского о третьем внеочередном заседании ВР сегодня для рассмотрения банковского законопроекта и рынка земли.

Коронавирус и карантин
ВР карантин внеочередное заседание COVID-19 коронавирус
Поделиться:
Назад в рубрику
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+6 ГЕТЬМАН UA
Внеочередное заседание Рады: в повестке дня борьба с коронавирусом, изменения Госбюджета и назначения новых министров - Цензор.НЕТ 8609
показать весь комментарий
30.03.2020 14:09
+5 Tesoro Malu
Внеочередное заседание Рады: в повестке дня борьба с коронавирусом, изменения Госбюджета и назначения новых министров - Цензор.НЕТ 367
показать весь комментарий
30.03.2020 14:12
+5 Дід Трохим
Сторонники президента Зеленского уже не восхваляют «величайшего лидера современности», а дружно повторяют догму о том, что «наш Порошенко» тоже, оказавшись в сегодняшней ситуации, не знал бы,что ему делать с эпидемией, как защитить своих граждан.
На самом деле люди, которые распространяют такую информацию не могут вспомнить даже события 2014 года, когда Александр Турчинов и Арсений Яценюк, а чуть позже - Петр Порошенко преодолевали кризис гораздо более острый, чем нынешний, и успешно со своим заданием справились, не только сохранив страну, но и подняв ее экономику.
И парламент не убегал от принятия судьбоносных инициированных правительством и президентом законов, и перезапустили экономику.
Более того, даже реформы проводили, а сам «Порох» сумел дипломатически оборонительными усилиями еще и врага остановить, и немало оккупированных земель вернуть.
Наряду с задачами 2014-го года нынешний кризис - детский сад. Проблема лишь в том, что «зеленая» власть в этом детском саду сама является воспитанником и не способна самостоятельно даже задницу себе нормально подтереть
показать весь комментарий
30.03.2020 14:21
Смотреть комментарии