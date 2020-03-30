Внеочередное заседание Рады: в повестке дня борьба с коронавирусом, изменения Госбюджета и назначения новых министров. ВИДЕО

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Сегодня Верховная Рада провела два внеочередных заседания.

На первом рассматривались законопроекты относительно борьбы с коронавирусом и преодолением сложившейся кризисной ситуации, а на втором - вопрос питания военнослужащих, сообщает Цензор.НЕТ.

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Кроме того, в Раде ожидают обращения от Зеленского о третьем внеочередном заседании ВР сегодня для рассмотрения банковского законопроекта и рынка земли.