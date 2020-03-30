Рада приняла законопроект об обеспечении лечения коронавируса

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Рада приняла законопроект об обеспечении лечения коронавируса

Верховная Рада приняла в целом законопроект № 3268 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно лечения коронавирусной болезни", позволяющий применять для лечения от коронавирусной болезни незарегистрированные лекарственные препараты.

За" проголосовали 312 народных депутатов, передает Цензор.НЕТ

В частности, закон позволит применять для лечения от коронавирусной болезни незарегистрированные лекарственные препараты, если они рекомендованы официальными органами США, стран Евросоюза, Великобритании, Швейцарии, Японии, Канады, Китая, Израиля.

Также могут использоваться лекарства по показаниям, не указанным в инструкции для медицинского применения (off labeb), если они рекомендованы этими странами.

Порядок назначения и применения этих лекарственных средств должны быть установлены Минздравом.

Закон вступает в силу со дня публикации и действует в течение трех месяцев.

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Коронавирус и карантин
ВР карантин COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+3 Отрок
Аукцион еще не закончен. Лоты растут в цене
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30.03.2020 14:37
+2 Ла-ла-ла-ла
Это цензор как обычно тупит с заголовками. Закон называется правильно "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо лікування коронавірусної хвороби"
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30.03.2020 14:37
+2 Tierre
Якщо ви (не дай Бог) захворієте тяжкою формою і справа йтиме про життя або смерть - ризикнете прийняти препарат, що рекомендується у США, але не має української реєстрації?
Чи почекаєте рік, доки наші лабораторні щури розродяться на сертифікацію?
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30.03.2020 14:46
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