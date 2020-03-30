Рада уволила Емца с должности главы Минздрава и Уманского с поста главы Минфина

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Рада уволила Емца с должности главы Минздрава и Уманского с поста главы Минфина

Верховная Рада уволила Илью Емца с должности главы Министерства здравоохранения Украины, а Игоря Уманского с должности министра финансов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

За увольнение Емца проголосовал 271 народный депутат. 

В то же время за увольнение Уманского проголосовали 249 нардепов.

Напомним, 30 марта на сайте Верховной Рады зарегистрировали проект постановления № 3283 об увольнении министра здравоохранения Ильи Емца и назначение на эту должность Максима Степанова.

Ранее в "Слуге народа" также заявляли, что министра здравоохранения Илью Емца и министра финансов Игоря Уманского скоро могут уволить.

На замену Емцу рассматривают кандидатуру главы Одесской облгосадминистрации времен Порошенко Максима Степанова.

29 марта нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко заявила, что министр здравоохранения Илья Емец и министр финансов Игорь Уманский подали в отставку.

Емца назначили министром в начале марта этого года. Ранее Емец уже занимал эту должность при президентстве Януковича в течение полугода. Семнадцать лет он возглавлял государственный центр детской кардиологии и кардиохирургии с небольшим перерывом на работу в министерстве.

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Топ комментарии
+23 Who's Here
Рада уволила Емца с должности главы Минздрава - Цензор.НЕТ 9951
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30.03.2020 14:29
+16 Small Jerboa
Предлагаю ЗЕ-клованам начать печатать месячные "абонементы министра".
Распространять будет брат Емец.
Рада уволила Емца с должности главы Минздрава - Цензор.НЕТ 2081 Рада уволила Емца с должности главы Минздрава - Цензор.НЕТ 5840
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30.03.2020 14:30
+13 5 копійок
Зельцман вже не знає як пересунути ліжка в тому шапіто який він створив.
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30.03.2020 14:30
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