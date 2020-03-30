Сейчас цены на электроэнергию для промышленности выше, чем были при "Роттердам+", а для населения по-прежнему от формулы не зависят, - экс-глава НКРЭКУ Вовк

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Сегодня после провала закона про землю и банковского законопроекта возможно будет раскол в коалиции возникшей на имени Зеленского.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера после выступления Президента не мог понять к кому и зачем обращались касательно "двух жизненно важных", но не названных законов, без голосование за которые сегодня возможен дефолт. Перепроверил сайт Верховной Рады - фракция "Слуга народа" в составе 248 человек, с так сказать правами коалиции. Сегодня увидел, что Герус против кандидата на министра Буславец, так как видите ли она согласовывала на своём уровне в 2016 г. набивший оскомину Роттердам+, который последний раз утверждался более года назад", - рассказал он.

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"Перепроверил сайты поставщиков электроэнергии - текущие цены на электроэнергию:

- для промышленности они выше, чем были при Роттердам+

- для населения по-прежнему стоит подпись Геруса, и от Роттердам+ не зависит.

Перепроверил сайт Кабмина - методика Амстердам+ для ценообразования на газ для населения, принятая в 2020 г., по-прежнему действует.

ВОЗНИКЛО 2 ВОПРОСА - Правильно ли понимаю:

- Сегодня после провала закона про землю и банковского будет отходная по коалиции, возникшей на имени Президента

- Герус перестанет отсиживаться тихо в Раде и скрыто подставлять Президента, а инициативно предложит возглавить министерство лично, чтобы добить все", - резюмировал Вовк.





