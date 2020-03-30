Сейчас цены на электроэнергию для промышленности выше, чем были при "Роттердам+", а для населения по-прежнему от формулы не зависят, - экс-глава НКРЭКУ Вовк

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Сейчас цены на электроэнергию для промышленности выше, чем были при "Роттердам+", а для населения по-прежнему от формулы не зависят, - экс-глава НКРЭКУ Вовк

Сегодня после провала закона про землю и банковского законопроекта возможно будет раскол в коалиции возникшей на имени Зеленского.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера после выступления Президента не мог понять к кому и зачем обращались касательно "двух жизненно важных", но не названных законов, без голосование за которые сегодня возможен дефолт. Перепроверил сайт Верховной Рады - фракция "Слуга народа" в составе 248 человек, с так сказать правами коалиции. Сегодня увидел, что Герус против кандидата на министра Буславец, так как видите ли она согласовывала на своём уровне в 2016 г. набивший оскомину Роттердам+, который последний раз утверждался более года назад", - рассказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кандидат на главу Минэнерго Буславец согласовывала формулу "Роттердам +". За нее проголосовать не смогу, - Герус

"Перепроверил сайты поставщиков электроэнергии - текущие цены на электроэнергию:
- для промышленности они выше, чем были при Роттердам+
- для населения по-прежнему стоит подпись Геруса, и от Роттердам+ не зависит.

Перепроверил сайт Кабмина - методика Амстердам+ для ценообразования на газ для населения, принятая в 2020 г., по-прежнему действует.

ВОЗНИКЛО 2 ВОПРОСА - Правильно ли понимаю:

- Сегодня после провала закона про землю и банковского будет отходная по коалиции, возникшей на имени Президента

- Герус перестанет отсиживаться тихо в Раде и скрыто подставлять Президента, а инициативно предложит возглавить министерство лично, чтобы добить все", - резюмировал Вовк.

Сейчас цены на электроэнергию для промышленности выше, чем были при Роттердам+, а для населения по-прежнему от формулы не зависят, - экс-глава НКРЭКУ Вовк 01
Сейчас цены на электроэнергию для промышленности выше, чем были при Роттердам+, а для населения по-прежнему от формулы не зависят, - экс-глава НКРЭКУ Вовк 02
Сейчас цены на электроэнергию для промышленности выше, чем были при Роттердам+, а для населения по-прежнему от формулы не зависят, - экс-глава НКРЭКУ Вовк 03

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Топ комментарии
+25 Who's Here
То есть зебила нужно посадить за клевету на Пороха за Роттердам+
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30.03.2020 14:31
+13 Small Jerboa
прекратили стрелять - стало больше умирать.
отставили "барыг" - подорожали платежки.
уволили "доктора смерть" Супрун - окончательно развалили медицину.
отменили "ужасный Ротердам" - подорожало электричество.
ждем
Землю, Банки, Минск, ....
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30.03.2020 14:35
+10 vitaliymkua
"здрасьте, меня зовут Олег, и я зебил..." Сейчас цены на электроэнергию для промышленности выше, чем были при "Роттердам+", а для населения по-прежнему от формулы не зависят, - экс-глава НКРЭКУ Вовк - Цензор.НЕТ 5929
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30.03.2020 14:36
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