Рада приняла законопроект о дополнительных социальных и экономических гарантиях в связи с коронавирусом

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Рада приняла законопроект о дополнительных социальных и экономических гарантиях в связи с коронавирусом

Верховная Рада приняла в целом законопроект № 3275 "о дополнительных социальных и экономических гарантиях в связи с распространением коронавирусной болезни COVID-19".

"За" проголосовали 312 народных депутатов, передает Цензор.НЕТ.

Основные положения законопроекта предусматривают:

  • внедрение поддержки для работников и работодателей в условиях распространения коронавируса;
  • расширение оснований для продления процессуальных сроков, установленных судом или законом;
  • обеспечение исполнения судебных решений;
  • введение ответственности за совершение общественно-опасных деяний в условиях распространения коронавируса;
  • временное упрощение производства продукции, необходимой для противодействия распространению коронавируса и упрощение процедуры ее закупки;
  • обеспечение осуществления выплаты социальной помощи, продление срока обращения за социальной помощью и сроков выплат социальной помощи;
  • отсрочка представления отчетов, статистической информации в контролирующие органы.

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