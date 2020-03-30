Рада отказалась назначить Степанова министром здравоохранения, а Марченко - финансов

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депутат,вр

Верховная Рада Украины отклонила назначение Сергея Марченко главой Минфина.

Назначение Марченко поддержали 223 народных депутатов при необходимых 226 голосах, передает Цензор.НЕТ.

Также Рада не смогла назначить Максима Степанова министром здравоохранения. За данное решение проголосовали лишь 217 нардепов.

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Новый Кабмин
ВР Кабмин Степанов Максим Марченко Сергей
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Топ комментарии
+21 Шрек Баблокат
в стране Пандемия, а медицина без министра ... как это по Зебильному..
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30.03.2020 14:43
+19 Slava Chyrva
Все. зебил может смело распукать раду. Слуга урода треснула как переспевший арбуз.
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30.03.2020 14:42
+16 Ali Hasan
Цирк на дроті, або кінець монобільшості СН.
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30.03.2020 14:43
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