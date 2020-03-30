Рада отказалась назначить Степанова министром здравоохранения, а Марченко - финансов

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Верховная Рада Украины отклонила назначение Сергея Марченко главой Минфина.

Назначение Марченко поддержали 223 народных депутатов при необходимых 226 голосах, передает Цензор.НЕТ.

Также Рада не смогла назначить Максима Степанова министром здравоохранения. За данное решение проголосовали лишь 217 нардепов.

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