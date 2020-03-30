Зеленский отозвал кандидатуру Буславец на пост главы Минэнерго

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Зеленский отозвал кандидатуру Буславец на пост главы Минэнерго

Президент Украины Владимир Зеленский отозвал из Рады вопрос о назначении Ольги Буславец главой Минэнерго.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил спикер Рады Дмитрий Разумков.

"Поступило письмо Президента Украины в дополнение к письму от 29 марта 2020 г. № 01-01/227. "Прошу исключить из повестки дня внеочередного заседания Верховной Рады Украины вопрос о назначении Буславец министром энергетики и защиты окружающей среды Украины". Поэтому этот вопрос снимается с повестки дня", - отметил спикер.

Напомним, ранее сообщалось, что на должность министра энергетики предлагают назначить Буславец.

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Новый Кабмин
Кабмин Минэнергоугля Буславец Ольга
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Топ комментарии
+16 wake up-UA
Зеленский отозвал кандидатуру Буславец на пост главы Минэнерго - Цензор.НЕТ 7203
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30.03.2020 14:47
+7 саша паламарчук
цей ось вільний. його призначайте.

Зеленський відкликав кандидатуру Буславець на пост глави Міненерго - Цензор.НЕТ 37
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30.03.2020 14:53
+6 Alexander Bereznuk e6baafd3
володя, пора воплощать кадры фильма в жизнь...не можешь перенять израильский опыт, тогда бери израильские скорострелы, по одному в руку, и на заседание президентской фракции ...
ты их породил и имеешь право распустить их по очереди, пустив по них очереди
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30.03.2020 14:56
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