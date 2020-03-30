Зеленский отозвал кандидатуру Буславец на пост главы Минэнерго

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Президент Украины Владимир Зеленский отозвал из Рады вопрос о назначении Ольги Буславец главой Минэнерго.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил спикер Рады Дмитрий Разумков.

"Поступило письмо Президента Украины в дополнение к письму от 29 марта 2020 г. № 01-01/227. "Прошу исключить из повестки дня внеочередного заседания Верховной Рады Украины вопрос о назначении Буславец министром энергетики и защиты окружающей среды Украины". Поэтому этот вопрос снимается с повестки дня", - отметил спикер.

Напомним, ранее сообщалось, что на должность министра энергетики предлагают назначить Буславец.

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