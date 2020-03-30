Немецкие ученые нашли способ блокировать размножение коронавируса: проведены успешные испытания на мышах, - СМИ

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коронавирус

В университете Любека группа немецких исследователей во главе с профессором Рольфом Хильгенфельдом расшифровала код ключевого энзима, отвечающего за размножение SARS-CoV-2.

Об этом сообщила в понедельник, 30 марта, газета Donaukurier, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Отмечается, что ученые также разработали ингалируемый ингибитор, эффективно действующий против главной протеазы SARS-CoV-2. Так называемая вирусная главная протеаза Mpro участвует в репликационном механизме коронавируса и, следовательно, отвечает за копирование генетического материала и размножение SARS-CoV-2. Исследователи уже успешно испытали этот ингибитор на мышах и клеточных культурах против родственных коронавирусов.

"Если нам удастся блокировать главную протеазу, то мы сможем предотвратить репликацию вируса", - заявил профессор Хильгенфельд.

При этом он отметил, что для создания препарата на базе ингибитора потребуется несколько лет.

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Коронавирус и карантин
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Топ комментарии
+17 Li Quan
А тем временем зильонские «учёные» из 95квартала уверено ведут страну к Гражданской войне и распаду
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30.03.2020 14:52
+14 Serg KS d9fae3d4
Молодцы немцы работают как всегда и миру не привыкать, что они в разряде лидеров
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30.03.2020 14:51
+12 Tierre
Опасно так шутить - народ нервный - могут и по голове дать.
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30.03.2020 14:58
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