Немецкие ученые нашли способ блокировать размножение коронавируса: проведены успешные испытания на мышах, - СМИ

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В университете Любека группа немецких исследователей во главе с профессором Рольфом Хильгенфельдом расшифровала код ключевого энзима, отвечающего за размножение SARS-CoV-2.

Об этом сообщила в понедельник, 30 марта, газета Donaukurier, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Отмечается, что ученые также разработали ингалируемый ингибитор, эффективно действующий против главной протеазы SARS-CoV-2. Так называемая вирусная главная протеаза Mpro участвует в репликационном механизме коронавируса и, следовательно, отвечает за копирование генетического материала и размножение SARS-CoV-2. Исследователи уже успешно испытали этот ингибитор на мышах и клеточных культурах против родственных коронавирусов.

"Если нам удастся блокировать главную протеазу, то мы сможем предотвратить репликацию вируса", - заявил профессор Хильгенфельд.

При этом он отметил, что для создания препарата на базе ингибитора потребуется несколько лет.

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