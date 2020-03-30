Рада отклонила законопроект с поправками в Госбюджет-2020

Сответствующее решение на внеочередном заседании парламента поддержали 223 народных депутатов при необходимых 226 голосах. передает Цензор.НЕТ.
Парламент отправил законопроект на доработку в комитет и сократил сроки его подготовки. За это решение проголосовали 273 нардепа.
Согласно законопроекту, доходы государственного бюджета Украины на 2020 год предлагается уменьшить на 122,9 млрд грн, в том числе по общему фонду на 121,77 млрд грн.
В частности, уменьшаются показатели по:
налогу и сбору на доходы физических лиц на 18,5 млрд грн из-за существенного замедления роста заработных плат;
налогу на прибыль предприятий на 20,7 млрд грн вследствие ухудшения финансовых результатов деятельности предприятий, которое наблюдается в текущем году по результатам декларирования налога;
рентной плате на 22,8 млрд грн в основном из-за сохранения низкой цены на газ, невыполнение АО Укргаздобыча объема внутренней добыче газа в соответствии с Концепцией развития газодобывающей отрасли Украины и снижения цены на нефть;
акцизному налогу на 12,4 млрд грн в основном по акцизному налогу с табачных изделий вследствие учета меньших объемов производства;
налогу на добавленную стоимость на 67,1 млрд грн из-за сокращения потребительской и деловой активности населения и субъектов хозяйствования, существенного уменьшения объемов импорта товаров;
ввозной пошлине на 3,6 млрд грн, что сформировано за счет уменьшения объемов импорта товаров.
При этом предусмотрено увеличить показатели по части чистой прибыли и дивидендов на 26,7 млрд грн из-за изменения норматива отчислений в государственный бюджет
По специальному фонду предлагается уменьшить доходы на 1,17 млрд грн в основном по дорожному фонду в связи с приведением закона о бюджете на 2020 год в соответствии с нормами пункта 432 раздела VI Бюджетный кодекс Украины относительно зачисления 13,44% акцизного налога с горючего в бюджеты местного самоуправления и ослаблением курса гривны.
Документом предусмотрено создать в составе госбюджета Фонд борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и ее последствиями в объеме 97,05 млрд грн.
Средства Фонда будут направлены на:
финансовое обеспечение здравоохранения (дополнительные доплаты к заработной плате медработникам, приобретение медицинского оборудования и расходных материалов (быстрые экспресс-тесты, анализаторы ПЦР на COVID-19, расходные материалы для вирусологических лабораторий, аппараты ИВЛ, средства индивидуальной защиты и т.д.);
социальную защиту (доплаты гражданам Украины, предоставление финансовой помощи Фонда социального страхования Украины, Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы и предоставления трансферта Пенсионному фонду Украины);
восстановление расходов и предоставление кредитов по бюджетным программам, которые были сокращены в связи с созданием Фонда;
пополнение резервного фонда государственного бюджета.
Также предусмотрена норма, что в случае необходимости увеличения объема Фонда Минфин по решению Кабмина может осуществлять сверхплановые заимствования.
Для создания Фонда были пересмотрены расходы по ряду других бюджетных программ. В законе прописано сокращение расходов и предоставление кредитов, в частности на:
выплату льгот и жилищных субсидий гражданам - 8,2 млрд грн;
государственного фонда регионального развития - 7,5 млрд грн;
поддержку и развитие объединенных территориальных общин - 2,1 млрд грн;
выплату некоторых видов пособий, компенсаций, денежного обеспечения и оплату услуг отдельным категориям населения (перенесен срок введения повышенных размеров некоторых социальных выплат с 1 января на 1 июля 2020 года) - 1,9 млрд грн;
функционирование Фонда энергоэффективности - 1,6 млрд грн;
субвенцию из государственного бюджета местным бюджетам на проведение выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских глав - 1,2 млрд грн;
статистические наблюдения - 1,2 млрд грн;
капитальные расходы центральных органов исполнительной власти - более 1 млрд грн;
проектирование и строительство аэродрома Международного аэропорта "Днепропетровск" - 0,9 млрд грн;
расходы на командировки органов государственной власти - около 0,7 млрд грн.
Вместе с тем проектом увеличен на 3 млрд грн объем резервного фонда на осуществление непредвиденных мероприятий, которые в соответствии с законами могут осуществляться за счет средств бюджета, но не имеют постоянного характера и не могли быть предусмотрены при составлении проекта бюджета.