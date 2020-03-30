"Реально в области сейчас около 5000 инфицированных, которые ежесекундно сеют вирус", - глава Закарпатской ОГА Ривис

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Реальное число инфицированных коронавирусом в Закарпатской области может достигать пяти тысяч.

Как информирует Цензор.НЕТ, так председатель Закарпатского облсовета Михаил Ривис прокомментировал пост в Facebook.

"Нужно понимать, что реально в области сейчас около 5000 инфицированных, которые ежесекундно сеют вирус", – написал он.

Ривис также считает, что районные больницы не готовы к массовому поступлению больных и надеются,что обойдутся одной инфекционной больницей в которой всего 70 коек.

"Это при том, что в мире под палаты переоборудуют стадионы и торговые центры. А у нас даже запаса коек, белья и матрацев, я уже не говорю о лекарствах и профессиональном оборудовании. У медиков нет средств индивидуальной защиты. Поэтому каждый, кто сегодня на шашлыках а не дома не осознает, какой опасности себя подвергает", - написал он.

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Вместе с тем он подчеркнул, что по его мнению, все решения по карантину долдны быть обязательными, а не рекомендуемыми, а люди без документов не должны выходить на улицу, поскольку без документов составить админпротокол невозможно.

Напомним, согласно официальным данным Минздрава, на сегодняшний день в Закарпатской области зафиксирован 1 случай инфицирования коронавирусом.





