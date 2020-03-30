Около 350 прибывших из Катара украинцев согласились на обсервацию, - спикер ГПСУ Демченко

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Все пассажиры, прибывшие в киевский аэропорт "Борисполь" из Катара, согласились на обязательную двухнедельную обсервацию.

Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ.

"На данный момент все пассажиры, которые прилетели двумя рейсами из Дохи, покинули аэропорт и отправились на обязательную обсервацию", - сказал он.

По его словам, всего на борту двух рейсов из Дохи находились около 350 человек. Большая часть людей была направлена на обсервацию, однако около 50 людей категорически отказывались соглашаться на нее.

"Однако как пограничники, так и сотрудники Национальной полиции общались с людьми и доказывали необходимость выполнения этого решения правительства. Сначала часть из 50 людей согласилась отправиться в место обсервации, а впоследствии и все остальные", - пояснил Демченко.

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Спикер отметил, что ни у кого из пассажиров не было выявлено признаков заболевания или повышенной температуры.

Демченко также пояснил, что пограничники вместе с другими правоохранительными органами выполняли решение правительства, согласно которому люди, которые возвращаются в Украину должны быть направлены на обязательную 14-дневную обсервацию в определенные для этого места с целью недопущения распространения коронавируса в Украине.

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