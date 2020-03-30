Рада разрешила Минобороны продлить договоры о закупке питания до конца года

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Верховная Рада на внеочередном заседании 30 марта поддержала за основу и в целом правительственный законопроект №3254 "О внесении изменения в закон "О государственном бюджете Украины на 2020 год" о непрерывном обеспечении питания военнослужащих".

Как сообщает Цензор.НЕТ, "за" проголосовали 302 нардепа.

Документом предлагается внести изменения в закон о госбюджете и разрешить Министерству обороны и Министерству внутренних дел продлить до 31 декабря 2020 года срок действия договоров о закупке услуг по питанию, которые действовали в 2019 году.

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