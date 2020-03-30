Пожилой житель Черновцов умер от COVID-19, - мэр Каспрук

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Пожилой житель Черновцов умер от COVID-19, - мэр Каспрук

В результате заражения коронавирусом в больнице Черновцов скончался мужчина пожилого возраста.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил мэр Черновцов Алексей Каспрук.

"Приношу соболезнования родным и близким. Обращаюсь к другим. Еще раз ... И еще раз ... Берегите родителей, берегитесь сами ... То что вы чувствуете себя здоровым значит, что ничего не значит ... Вы не знаете что вы принесете родителям с улицы ...", - говорится в сообщении.

"Похоронят без вашего присутствия потому что наверняка в это время будете в обсервации или не дай бог в больнице...", - добавил Каспрук.

Напомним, по состоянию на 10:00 30 марта в Черновцах зафиксировано 75 случаев заражения COVID-19.

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Пожилой житель Черновцов умер от COVID-19, - мэр Каспрук 01

Коронавирус и карантин
карантин смерть Черновцы COVID-19 Каспрук Алексей коронавирус
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Топ комментарии
+8 перець
Дотримуйтесь карантину. будьте свідомі того що легковажність небезпечна.
Вірус не дивиться на ваші політичні погляди та соціальний стан.
Бережіть себе.
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30.03.2020 15:54
+7 Greta Kinuo
Зеленскому спасибо, он привез зараженных, он ответственный за распространение в Украине короновируса.
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30.03.2020 16:01
+7 Марина Лисицкая
Их право вернуться не выше безопасности и спокойствия 37 млн. 37 млн имеют право на рабочие места, кусок хлеба, здоровье и жизнь свое и своих близких и свободу передвижения, из-за этих действий 37 млн лишены своих свобод.

Либо обеспечить карантин либо закрыть границы нужно своевременно было.
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30.03.2020 16:14
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