Зеленский выступит на внеочередном заседании Рады, которое назначено сегодня на 16:30, - ОП

2017

Президент Украины Владимир Зеленский выступит на внеочередном заседании Верховной Рады Украины, которое назначено на 16:30 понедельника.

Об этом сообщили "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Офиса президента, передает Цензор.НЕТ.

"Президент будет выступать в Верховной Раде", - сообщили в ОП.

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