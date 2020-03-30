Зеленский выступит на внеочередном заседании Рады, которое назначено сегодня на 16:30, - ОП
Президент Украины Владимир Зеленский выступит на внеочередном заседании Верховной Рады Украины, которое назначено на 16:30 понедельника.
Об этом сообщили "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Офиса президента, передает Цензор.НЕТ.
"Президент будет выступать в Верховной Раде", - сообщили в ОП.
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свинарстефанчук, то ему понадобиться сразу два аппарата ИВЛ. Такую тушу то провентилируй попребуй
значит в 16:30....