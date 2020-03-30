Зеленский выступит на внеочередном заседании Рады, которое назначено сегодня на 16:30, - ОП

2017 49
вр,зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский выступит на внеочередном заседании Верховной Рады Украины, которое назначено на 16:30 понедельника.

Об этом сообщили "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Офиса президента, передает Цензор.НЕТ.

"Президент будет выступать в Верховной Раде", - сообщили в ОП.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы ожидаем обращения от Зеленского о третьем внеочередном заседании ВР сегодня для рассмотрения банковского законопроекта и рынка земли, - "слуга народа" Корниенко

Поделиться:
Назад в рубрику
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+10 Підлога Маккартні
Кстати если заболеет свинар стефанчук, то ему понадобиться сразу два аппарата ИВЛ. Такую тушу то провентилируй попребуй Зеленский выступит на внеочередном заседании Рады, которое назначено сегодня на 16:30, - ОП - Цензор.НЕТ 3819
показать весь комментарий
30.03.2020 16:13
+9 Гундяй Крестовоздвиженский
продовжує гратись в лідера нації?
показать весь комментарий
30.03.2020 16:15
+5 cloud2009 26ea8082
Зеленский выступит на внеочередном заседании Рады, которое назначено сегодня на 16:30, - ОП - Цензор.НЕТ 1428 нужно не пропустить эту веселуху....- выступление известного комика...

значит в 16:30....
показать весь комментарий
30.03.2020 16:12
Смотреть комментарии