ЕС выделил Украине помощь в размере 80 млн евро, - Шмыгаль

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Европейский Союз выделил Украине пакет помощи в размере 80 млн евро для поддержки украинской системы здравоохранения, экономики и тех, кто больше всего пострадал от кризиса через коронавирус.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"ЕС выделил пакет помощи в размере 80 млн евро (почти 2,5 млрд грн), который будет направлен на поддержку украинской системы здравоохранения, экономики (в частности малых и средних предприятий) и тех, кто больше всего пострадал от кризиса", - написал Шмыгаль.

"Мы должны продемонстрировать единство и активизировать наше сотрудничество, чтобы совместно преодолеть текущие вызовы! Благодарны представителям Европейского Союза за поддержку действий правительства в борьбе с распространением COVID-19", - добавил он.

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