Рада на третьем за сегодня внеочередном заседании рассмотрит назначение новых министров, законопроекты по рынку земли и банкам

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депутат,вр

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков распорядился созвать на 16.30 понедельника, 30 марта, внеочередное пленарное заседание парламента в связи с требованием президента Украины Владимира Зеленского.

"1. Созвать внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины девятого созыва на 16.30 30 марта 2020г, на котором рассмотреть следующие вопросы: 1) о назначении Степанова М.В. министром здравоохранения Украины; 2) о назначении Марченко С.М. министром финансов Украины", - говорится в сообщении пресс-службы аппарата Верховной Рады, обнародованном в понедельник днем, передает Цензор.НЕТ.

Помимо вышеупомянутых вопросов на пленарном заседании должны быть рассмотрены проекты законов, представленные как альтернативные проекту закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам функционирования банковской системы (№ 2571) и законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения (реестр. № 2178-10).

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Новый Кабмин
ВР Кабмин внеочередное заседание
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Топ комментарии
+3 Irina Pravda
72% украинцев не поддерживают рынок земли https://biz.liga.net/ekonomika/all/novosti/72-ukraintsev-ne-podderjivayut-rynok-zemli-tsentr-razumkova
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30.03.2020 16:22
+3 cloud2009 26ea8082
представляю какой прямо сейчас идет торг...
в эти минуты многие в ВР становятся миллионерами, другие ставят на кон карьеры , а кто то возможно и жизнь..
Шекспировские трагедии прямо в этот момент...
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30.03.2020 16:23
+2 Ali Hasan
Зараз цей закон не на часі.
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30.03.2020 16:23
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