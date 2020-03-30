Сивохо о своем увольнении: "Клеркам из СНБО больше не интересна тема Донбасса"

9985

Сергей Сивохо прокомментировал свое увольнение с должности советника секретаря СНБО на общественных началах, заявив, что "СНБО из грозного и важного органа превратился в фикцию".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на странице в сети Facebook.

"Можно, конечно, ничего и не писать - всем и так понятно, что клеркам из СНБО больше не интересна тема Донбасса. На теме мира хорошо заходить в кабинеты, а потом продавать страну и прятать голову в песок под давлением активного меньшинства", - говорится в сообщении.

По словам Сивохо, СНБО из грозного и важного органа превратился в фикцию.

"Мы с Максимом Ткаченко сильно не расстроились из-за потерянных корочек, но мы переживаем об утерянном Донбассе. Поэтому мы будем продолжать помогать президенту в его стремлении к миру! Я рад, что теперь смогу сосредоточиться на Национальной платформе примирения и единства. Нас уже немало! Продолжаем работу! Мир нам", - подытожил Сивохо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я - продюсер, я умею организовать процесс", - Сивохо объяснил, что делает в СНБО

Напомним, сегодня Сергея Сивохо уволили с должности советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины на общественных началах.

Ранее, 11 марта советник главы СНБО Сергей Сивохо заявил, что в процессе интеграции Украины в НАТО нет никаких изменений, а реальные перспективы вступления в Альянс отсутствуют.

12 марта Сивохо побили во время презентации Национальной платформы примирения и единства: "Какое ты, ватный клоун, имеешь право говорить о примирении". Сам Сивохо в ходе презентации заявил: "Конфликт не только на Донбассе - янтарная республика на Волыни, гранитная в Житомирской области, есть проблемы на Закарпатье". Вместе с тем, полиция задержала 15 человек, причастных к срыву презентации Сивохо платформы примирения.

13 марта стало известно, что полиции планирует объявить подозрения троим ветеранам за срыв презентации Сивохо - Сергею Тамарину, Саше Волкову и Юрию Капле.

Почти два десятка "слуг народа" обратились к секретарю Совета национальной безопасности и обороны Алексею Данилову с просьбой уволить своего внештатного советника Сергея Сивохо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Апофеоз платформы примирения, обращение к народу, ловушка кремля. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"