Внеочередное заседание Рады с участием Зеленского: в повестке дня банковский законопроект и рынок земли. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

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Верховная Рада проведет сегодня третье внеочередное заседание.

В заседании должен принять участие президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада на третьем за сегодня внеочередном заседании рассмотрит назначение новых министров, законопроекты по рынку земли и банкам

В повестке дня 4 вопроса: назначение министров здравоохранения, финансов, рассмотрение законопроектов по функционированию банковской системы, а также законопроект по рынку земли.

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Топ комментарии
+11 Підлога Маккартні
Кто-нибудь заразите его уже коронавирусом раз импечмент нельзя сделать!!! Внеочередное заседание Рады с участием Зеленского: в повестке дня банковский законопроект и рынок земли - Цензор.НЕТ 2705
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30.03.2020 16:38
+9 Scorpman Y
ржака в том, что сейчас вислюк оманський даже в оставку подать не может.. ВР (его "рабы урода") не поддержит импичмент.. ибо зачем это бене)
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30.03.2020 16:37
+8 Lvbnhj
Позачергове засідання Ради за участю Зеленського: на порядку денному банківський законопроєкт і ринок землі - Цензор.НЕТ 2751 Позачергове засідання Ради за участю Зеленського: на порядку денному банківський законопроєкт і ринок землі - Цензор.НЕТ 4044
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30.03.2020 16:43
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