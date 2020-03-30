На Киевщине от коронавируса умерли два человека

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коронавирус

За выходные от коронавируса скончались два человека в Киевской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга сообщил временно исполняющий обязанности председателя Киевской областной государственной администрации Василий Володин.

"Вынужден сообщить, что за выходные в этой ежедневной справке добавилась печальная строка. Это люди, которые умерли от коронавируса. Таких в области двое мужчин - 49-летний житель Макаровского района и 47-летний житель города Белая Церковь", - сказал Володин.

Всего в Киевской области, по данным Минздрава, коронавирусом инфицированы 49 украинцев.

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Коронавирус и карантин
карантин Киевская область Володин COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+9 Підлога Маккартні
Выходит, что у 80 летнихстариков в Италии такое же здоровье как у наших 45 летних... На Киевщине от коронавируса умерли два человека - Цензор.НЕТ 4716
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30.03.2020 16:42
+2 Антип61
А там и до 42-летних недалеко...
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30.03.2020 16:46
+2 fnln6050 .
Вопрос в другом: от каких заболеваний умерли эти двое? Сам по себе вирус не убивает. Была ли у них вирусная пневмония? Также важно знать были ли у них серъёзные хронические заболевания. Дело ведь не только и не столько в возрасте, а в слабости организма к сопротивлению.

У нас в NYC умерла женщина 46 лет, но у неё были и диабет, и ожирение.
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30.03.2020 16:54
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