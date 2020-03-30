На Киевщине от коронавируса умерли два человека

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За выходные от коронавируса скончались два человека в Киевской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга сообщил временно исполняющий обязанности председателя Киевской областной государственной администрации Василий Володин.

"Вынужден сообщить, что за выходные в этой ежедневной справке добавилась печальная строка. Это люди, которые умерли от коронавируса. Таких в области двое мужчин - 49-летний житель Макаровского района и 47-летний житель города Белая Церковь", - сказал Володин.

Всего в Киевской области, по данным Минздрава, коронавирусом инфицированы 49 украинцев.

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