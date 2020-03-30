Рада назначила Степанова министром здравоохранения

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Верховная Рада со второго раза назначила Максима Степанова на пост главы Министерства здравоохранения Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, "за" проголосовали 246 народных депутатов.

"Воздержались" при голосовании народные депутаты от "Голоса", "Европейской солидарности", "Батькивщины" и 16 нардепов от "Слуги народа".

Кандидатуру Степанова ВР поддержала со второго раза. Ранее в понедельник за назначение Степанова проголосовали лишь 217 парламентариев при 226 необходимых.

Степанов с 2008 по 2010 годы был первым заместителем главы Одесской ОГА, но после прихода Януковича к власти его уволили. С 2011 по 2016 год - возглавлял "Полиграфкомбинат "Украина". В январе 2017 года Степанов сменил Михеила Саакашвили на должности главы Одесской облгосадминистрации, но между первым и вторым турами президентских выборов был отправлен в отставку.

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