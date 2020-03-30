Зеленский - депутатам: нам очень важен меморандум с МВФ, два главных условия - закон о земле и о банках

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Президент Владимир Зеленский вновь призвал депутатов поддержать законопроекты, необходимые для подписания меморандума с Международным валютным Фондом.

Об этом глава государства заявил, обращаясь к депутатам с трибуны Верховной Рады во время внеочередного заседания в понедельник, 30 марта, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Для нас очень важна сегодня поддержка именно экономики Украины, людей, которые работают на предприятиях. Для нас очень важно, чтобы действительно состоялась подписание меморандума с Международным валютным фондом, и вы прекрасно знаете, что два главных условия – это закон о земле и банковский закон", — сказал Зеленский.

Президент попросил депутатов поддержать эти законопроекты. "От вас сейчас зависит, будет ли поддержка нашей экономики или этого не произойдет. От каждого из вас это действительно зависит. У меня тоже много вопросов к этой ситуации. Но я вас очень прошу поддержать эти законопроекты. Они важны для украинского народа", - заявил Зеленский.

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