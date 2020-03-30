Рада продолжила рассмотрение законопроекта о рынке земли

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Верховная Рада на внеочередном заседании 30 марта продолжила рассмотрение законопроекта №2178-10 о рынке земли.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Рада начала рассмотрение с 3299 поправки ко второму чтению законопроекта из 4018 внесенных.

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