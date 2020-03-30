Рада продолжила рассмотрение законопроекта о рынке земли
Верховная Рада на внеочередном заседании 30 марта продолжила рассмотрение законопроекта №2178-10 о рынке земли.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Рада начала рассмотрение с 3299 поправки ко второму чтению законопроекта из 4018 внесенных.
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Ради спасения экономики нужно было прибрать к ногтю олигархов, с выводом денег в оффшоры
Китайские крупные компании сбросились по 100 млн баксов, Ахметов только виллу из выведены не понятно как денег за 200 млн купил
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Вместо того, чтобы прижать ахметовых, продаёт страну в эпидемию, это гос измена.