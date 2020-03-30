Рада продолжила рассмотрение законопроекта о рынке земли

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Рада продолжила рассмотрение законопроекта о рынке земли

Верховная Рада на внеочередном заседании 30 марта продолжила рассмотрение законопроекта №2178-10 о рынке земли.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Рада начала рассмотрение с 3299 поправки ко второму чтению законопроекта из 4018 внесенных.

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Топ комментарии
+5 Серый Вовк
Продавать ЗЕМЛЮ есть ЗЛО АБСОЛЮТНОЕ ...наши ДЕТИ, ВНУКИ и ПРАВНУКИ на это своего разрешения не давали ...это ошибка которая может оказаться ФАТАЛЬНОЙ !!!
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30.03.2020 17:15
+5 Марина Лисицкая
8 млрд не спасут экономику Украины, деньги вывозятся в оффшоры, мутки с курсом и овгз.

Ради спасения экономики нужно было прибрать к ногтю олигархов, с выводом денег в оффшоры

Китайские крупные компании сбросились по 100 млн баксов, Ахметов только виллу из выведены не понятно как денег за 200 млн купил
.

Вместо того, чтобы прижать ахметовых, продаёт страну в эпидемию, это гос измена.
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30.03.2020 17:16
+3 Виктор Потоцкий c0ec5c80
Рада продолжила рассмотрение законопроекта о рынке земли - Цензор.НЕТ 6076
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30.03.2020 17:11
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