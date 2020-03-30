100 тысяч ПЦР-тестов прибыло в Украину из Южной Кореи, - ОП

943

Из корейского Сеула в Украину прибыл самолет со 100 тыс. ПЦР-тестов для выявления COVID-19.

После прохождения таможенных процедур по оформлению тест-системы доставят в инфекционные лаборатории всех областей страны, в которых есть надлежащие условия для хранения, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Отмечается, что груз доставлен в Украину по инициативе Офиса Президента, координацию осуществляло Посольство Украины в Республике Корея.

"Поставку осуществила компания Caremille для нужд системы здравоохранения Украины. Набор тест-системы компании SolGent содержит все необходимые компоненты для полимеразной цепной реакции. Поэтому при его использовании нет необходимости в дополнительных реагентах. Тестирование длится от 105 до 120 минут", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тестировать на коронавирус нужно 240 тысяч человек в неделю, мы тестируем 1 тысячу, - и.о. директора ЦОЗ Кузин

Напомним, в Министерстве здравоохранения призвали врачей действовать соответственно алгоритмам, прописанным в стандарте предоставления медицинской помощи по четким критериям, по которым люди попадают под подозрение на наличие коронавирусной инфекции COVID-19. В частности, людям с признаками острого вирусного заболевания должны проводить тест на COVID-19. Об отказе просят сообщать на горячую линию.