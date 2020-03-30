Формирование "Консультативного совета" с ОРДЛО приостановили, - Кулеба

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Процесс формирования Консультативного совета в рамках политической подгруппы ТКГ с участием представителей ОРДЛО пока не развивается.

Об этом дипломат заявил в интервью "Европейской правде", информирует Цензор.НЕТ.

"Был подписан (11 марта в Минске. - Ред.) Протокол о результатах заседания. Приложение (к протоколу, в котором говорится о формате Консультативного совета. - Ред.) никто не подписывал ... Ситуация вокруг Консультативного совета не развивается", - сказал Кулеба.

Он подчеркнул, что структура Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе осталась неизменной.

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"Там есть государство, которое напало - Россия, государство, которое защищается - Украина, и ОБСЕ посередине. Позиция МИД очень четкая: и министерство, и я лично как министр выступаем против любого переформатирования ТКГ", - подчеркнул дипломат.

Кулеба также сообщил, что когда он стал министром, вопрос создания Консультативного совета уже прорабатывался, и он оказался перед фактом, что "такой процесс уже существует".

"Но, как я уже сказал, сейчас ситуация вокруг Консультативного совета не развивается", - отметил глава МИД.

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Напомним, 11 марта на заседании ТКГ в Минске был подписан документ о создании Консультативного совета с представителями оккупированного Донбасса в рамках контактной группы. Документ был подписан, в частности, и представителями "ДНР" Натальей Никаноровой и "ЛНР" Владиславом Дейнего.