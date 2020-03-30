Украинский воин погиб от пули снайпера наемников РФ на Донбассе, еще один - получил ранение, - штаб ОС

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На одной из позиций в Донецкой области от вражеского снайперского огня погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на штаб Операции Объединенных сил.

"К сожалению, сегодня, 30 марта Украина потеряла еще одного мужественного защитника. На одной из позиций в Донецкой области от враждебного снайперского огня погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

Также на Луганщине в результате вражеского обстрела из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия осколочное ранение получил один украинский защитник.

Эвакуационной техникой он доставлен в военно-медицинское учреждение и ему оперативно оказана надлежащая медицинская помощь. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное.

Для подавления огня противника подразделения операции Объединенных сил применили имеющееся вооружение. Потери противника уточняются.

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