Украинский воин погиб от пули снайпера наемников РФ на Донбассе, еще один - получил ранение, - штаб ОС

3212 30
Украинский воин погиб от пули снайпера наемников РФ на Донбассе, еще один - получил ранение, - штаб ОС

На одной из позиций в Донецкой области от вражеского снайперского огня погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на штаб Операции Объединенных сил.

"К сожалению, сегодня, 30 марта Украина потеряла еще одного мужественного защитника. На одной из позиций в Донецкой области от враждебного снайперского огня погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

Также на Луганщине в результате вражеского обстрела из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия осколочное ранение получил один украинский защитник.

Эвакуационной техникой он доставлен в военно-медицинское учреждение и ему оперативно оказана надлежащая медицинская помощь. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное.

Для подавления огня противника подразделения операции Объединенных сил применили имеющееся вооружение. Потери противника уточняются.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала суток враг четыре раза обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, ранены двое украинских воинов, - Минобороны

Украинский воин погиб от пули снайпера наемников РФ на Донбассе, еще один - получил ранение, - штаб ОС 01

Операция Объединенных сил
операция Донбасс потери
Поделиться:
Назад в рубрику
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+30 Eugene Boyko 019c1bb1
Вічна пам'ять, вічна слава герою!
показать весь комментарий
30.03.2020 17:37
+23 Ali Hasan
Земля пухом герою! Відповідь за цей злочин буде.
показать весь комментарий
30.03.2020 17:39
+16 Чайка Київ
Хлопці віддають найдорожче, за землю, яку зібрались дерибанить. Царство Небесне Герою. Одужання пораненому бійцю
показать весь комментарий
30.03.2020 17:44
Смотреть комментарии