Открыто 33 уголовных производства за нарушения санитарных правил и карантинных мер, - МВД

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карантин,полиция

За время карантина полицейские составили 2967 административных протоколов за нарушение правил карантина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Правительственный портал со ссылкой на данные МВД.

"На территории Украины действует режим чрезвычайной ситуации. Для обеспечения карантинного режима ежедневно на службе находится 18 тыс. правоохранителей - 14,6 тыс. полицейских и почти 3,3 тыс. военнослужащих Национальной гвардии", - говорится в сообщении.

За время карантина полицейские составили 2967 административных протоколов за нарушение правил карантина людей (статья 44 Административного кодекса Украины).

Открыто 33 уголовных производства - 19 за нарушение санитарных правил (по статье 325 Уголовного кодекса Украины) и 14 за нарушение карантинных мероприятий.

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Топ комментарии
+9 Старый зольдат
Я знаю одного поца, который завёз в Украину толи 150 толи 170 тысяч людей в нарушение карантина. Уголовку возбуждать будут?
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30.03.2020 18:00
+8 Підлога Маккартні
это тот который не лох и ему 42 ? Открыто 33 уголовных производства за нарушения санитарных правил и карантинных мер, - МВД - Цензор.НЕТ 3232
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30.03.2020 18:02
+6 Старый зольдат
Странно, что мама не следила за здоровьем своего чада и ему вовремя не удалили полипы. Удивительно, в еврейской семье и мама не мама и сын полудурок. Редчайший случай, должен вам сказать.
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30.03.2020 18:10
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