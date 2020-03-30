Открыто 33 уголовных производства за нарушения санитарных правил и карантинных мер, - МВД

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За время карантина полицейские составили 2967 административных протоколов за нарушение правил карантина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Правительственный портал со ссылкой на данные МВД.

"На территории Украины действует режим чрезвычайной ситуации. Для обеспечения карантинного режима ежедневно на службе находится 18 тыс. правоохранителей - 14,6 тыс. полицейских и почти 3,3 тыс. военнослужащих Национальной гвардии", - говорится в сообщении.

За время карантина полицейские составили 2967 административных протоколов за нарушение правил карантина людей (статья 44 Административного кодекса Украины).

Открыто 33 уголовных производства - 19 за нарушение санитарных правил (по статье 325 Уголовного кодекса Украины) и 14 за нарушение карантинных мероприятий.

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