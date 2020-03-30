Грузия ввела всеобщий карантин и комендантский час

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Из-за распространения коронавируса в Грузии вводится всеобщий карантин и комендантский час.

Об этом объявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария, передает Цензор.НЕТ со ссылкой "Грузия Online".

По его словам, с 21:00 и до 6:00 запрещается передвижение пешком и на транспорте в городе и по всей стране в целом.

"Мы приняли решение значительно ужесточить меры в условиях чрезвычайного положения. Мы объявляем о фактическом всеобщем карантине, который начнется завтра в 8:00 утра", - заявил Гахария.

Отмечается, в рамках карантинного режима также запрещается гражданам в возрасте 70 и выше лет выходить из дома кроме случаев, если они направляются в ближайший продуктовый магазин, аптеку или медицинское учреждение.

"В случае, если наши граждане 70 и больше лет являются одинокими, Минэкономики, Минздрав и местные муниципалитеты обязаны помочь им", - заявил Гахария.

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По данным американского университета Джонса Хопкинса, количество инфицированных в Грузии по состоянию на 30 марта составляет 97 человек, среди которых 18 выздоровевших.