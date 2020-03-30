Минсоцполитики должно обеспечить оставшимся без родительской опеки детям медпомощь в условиях карантина, - Офис генпрокурора

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У детей, которые остались без родительской опеки, но еще не получили соответствующий статус, пока нет законных представителей. А значит, они не могут получить медицинскую помощь, ведь нет никого, кто дал бы на это согласие.

Об этом Цензор.НЕТ рассказал заместитель Генерального прокурора Гюндуз Мамедов. Он обратился к руководству Министерства социальной политики Украины с требованием немедленно решить этот вопрос.

Согласно законодательству, именно законные представители должны давать согласие на оказание медицинской помощи несовершеннолетним. До того, как будет назначен опекун или попечитель, решение о предоставлении медицинской помощи принимают соответствующие органы опеки и попечительства.

Чтобы не собирать заседание в экстренном порядке по каждому заболевшему ребенку, нужно продумать другой механизм, который бы действовал в период карантина.

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"Учитывая то, что органы опеки и попечительства - это коллегиальные органы, и принимая во внимание еще и карантин, оперативное получение такого согласия является достаточно сложным процессом. Это связано с необходимостью соблюдения законодательного порядка принятия таких решений, что требует определенного времени. Но промедление со своевременным применением медицинского вмешательства является неприемлемым учитывая имеющиеся риски для жизни и здоровья", - отметил Мамедов.

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